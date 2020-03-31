Медичний скандал на Харківщині: лікарні в регіоні лишилися без апаратів штучної вентиляції легень [ Редактировать ]
Медичний скандал на Харківщині. Чому районні лікарні в регіоні лишилися без апаратів штучної вентиляції легень і яке призначення чиновників викликало обурення лікарів? Дивіться у матеріалі.
Проблему з нестачею обладнання в харківських інфекційних лікарнях в обласній адміністрації не так давно вирішили подолати у нестандартний спосіб. Рішенням комісії з надзвичайних ситуацій постановили: забрати всі апарати штучної вентиляції легень з районних лікарень і звезтИ до обласного центру. Після обурення лікарів - ситуація набула розголосу, і в обладміністрації - швидко знайшли винного.
Олексій Кучер, голова Харківської облдержадміністрації:
Це розпорядження заблоковано на сьогоднішній день. Мною. Ми ті навіть, які були доставлені в місто Харків ми повертаємо в район, це було рішення прийнято Іванніковим, і Іваннікова я сьогодні звільнив. На жаль, необхідно констатувати, що він не справився з поставленим завданням.
Та чи того покарали і чи покарали взагалі? Рішення про передачу медичного обладнання було ухвалене за тиждень до того, як Вадим Іванніков очолив департамент охорони здоров'я. Тому документи він підписувати не міг. Звільнили ж його гучно, але ненадовго. Через п'ять днів Іваннікова поновили на посаді.
Олексій Кучер, голова Харківської облдержадміністрації:
Він був звільнений. Але я визнав своє розпорядження таке, яке втратило чинність. - Ви його звільнили, коли він був на лікарняному. - У зв'язку з цим мною було прийнято рішення. Є розпорядження, наступне розпорядження, яким визнано попереднє розпорядження таким, яке стратило чинність. У зв'язку з цим він приступив до виконання своїх службових обов'язків.
Та й самої заяви на звільнення, за нашими даними, Вадим Іванніков не писав. От так вільно поводиться із законами фаховий юрист, голова Харківської облдержадміністрації.
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