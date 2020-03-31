Скандал і навколо "Українського Дунайського Пароплавства". Чому у колективі поговорюють про повернення корупційних схем і до чого тут нові призначення - дивіться далі.

"Українське Дунайське пароплавство" кілька років тому державна компанія опинилася в центрі гучних корупційних скандалів. Були і хабарі на сотні тисяч доларів, і продаж флоту за копійки. Торік колективу все ж таки вдалося достукатися до керівництва країни: голову правління Дмитра Чалого звільнили, на його місце призначили Олексія Хомякова. Тоді він розповідав: підприємство в боргах - треба виводити з кризи.

Олексій Хомяков, в. о. голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":

Я понимаю, насколько в последнее время все ожидали перемен и новая команда, поверьте моим словам, она пришла для того, чтобы эти перемены делать.

Але разом з "новою командою" Хомякова прийшли й нові скандали.

Своїми радниками голова призначив Андрія Кравцова та Олександра Кравченка. Журналісти проекту "Стоп Корупції" провели власне розслідування та дізналися: раніше фірма, співвласником якої є Кравцов, заборгувала пароплавству понад сто вісімдесят тисяч доларів. Подробиці на умовах анонімності розповів один з працівників підприємства.

Фирма Кравцова взяла в аренду у УДП теплоход, не выполнила контракт, обязательства свои, не выплатила зарплату экипажу и бросила судно в Стамбуле арестованным, и тогда УДП понесло прямых убытков почти в 185 тысяч долларов. Суд постановил выплатить пароходству все убытки, но и по сей день решение суда не выполнено. Вместо денег мы получили первого зампредседателя правления Кравцова, фирма которого и должна деньги пароходству.

Журналісти поїхали в Ізмаїл, намагалися зустрітися з Кравцовим,аби з'ясувати, як з такою діловою репутацією він потрапив у топ-менеджмент державного підприємства. Але чоловік відмовився навіть спілкуватися телефоном.

Андрій Кравцов, радник голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":

Позиция такая что: делайте официальные запросы, мы вам ответим. В этой беседе я не могу никак прокомментировать это.

На інформаційні запити не відповідає і сам керівник пароплавства Олексій Хомяков.

Павло Яценко, в. о. заступника голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":

Пока на эти вопросы ответ он не может дать, наверное, чуть позже, так как сейчас кадровый вопрос, скажем, для нас не совсем основной.

Що стосується ще одного новопризначенця - Олександра Кравченка - то, за даними "Стоп Корупції", раніше він очолював дочірнє підприємство УДП у Німеччині. І саме за часів його керівництва пароплавство втратило державну частку акцій у цій компанії. За даними журналістів, Нацполіція наразі почала відповідне кримінальне провадження. Отже, чи знають чиновники біографію Кравцова та Кравченка і якщо знають, чи вважають доцільними такі призначення?

Як і наші колеги, ці запитання ми адресували у запитах Міністерству інфраструктури та, власне, Дунайському пароплавству - чекаємо на відповіді. Моряки пароплавства, наразі, побоюються: чи не стане така кадрова політика початком нової корупційної історії.