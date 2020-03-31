Нові призначення - нові корупційні схеми: навколо "Українського Дунайського пароплавства" розгорівся скандал [ Редактировать ]
Скандал і навколо "Українського Дунайського Пароплавства". Чому у колективі поговорюють про повернення корупційних схем і до чого тут нові призначення - дивіться далі.
"Українське Дунайське пароплавство" кілька років тому державна компанія опинилася в центрі гучних корупційних скандалів. Були і хабарі на сотні тисяч доларів, і продаж флоту за копійки. Торік колективу все ж таки вдалося достукатися до керівництва країни: голову правління Дмитра Чалого звільнили, на його місце призначили Олексія Хомякова. Тоді він розповідав: підприємство в боргах - треба виводити з кризи.
Олексій Хомяков, в. о. голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":
Я понимаю, насколько в последнее время все ожидали перемен и новая команда, поверьте моим словам, она пришла для того, чтобы эти перемены делать.
Але разом з "новою командою" Хомякова прийшли й нові скандали.
Своїми радниками голова призначив Андрія Кравцова та Олександра Кравченка. Журналісти проекту "Стоп Корупції" провели власне розслідування та дізналися: раніше фірма, співвласником якої є Кравцов, заборгувала пароплавству понад сто вісімдесят тисяч доларів. Подробиці на умовах анонімності розповів один з працівників підприємства.
Фирма Кравцова взяла в аренду у УДП теплоход, не выполнила контракт, обязательства свои, не выплатила зарплату экипажу и бросила судно в Стамбуле арестованным, и тогда УДП понесло прямых убытков почти в 185 тысяч долларов. Суд постановил выплатить пароходству все убытки, но и по сей день решение суда не выполнено. Вместо денег мы получили первого зампредседателя правления Кравцова, фирма которого и должна деньги пароходству.
Журналісти поїхали в Ізмаїл, намагалися зустрітися з Кравцовим,аби з'ясувати, як з такою діловою репутацією він потрапив у топ-менеджмент державного підприємства. Але чоловік відмовився навіть спілкуватися телефоном.
Андрій Кравцов, радник голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":
Позиция такая что: делайте официальные запросы, мы вам ответим. В этой беседе я не могу никак прокомментировать это.
На інформаційні запити не відповідає і сам керівник пароплавства Олексій Хомяков.
Павло Яценко, в. о. заступника голови правління ПАТ "Українське Дунайське пароплавство":
Пока на эти вопросы ответ он не может дать, наверное, чуть позже, так как сейчас кадровый вопрос, скажем, для нас не совсем основной.
Що стосується ще одного новопризначенця - Олександра Кравченка - то, за даними "Стоп Корупції", раніше він очолював дочірнє підприємство УДП у Німеччині. І саме за часів його керівництва пароплавство втратило державну частку акцій у цій компанії. За даними журналістів, Нацполіція наразі почала відповідне кримінальне провадження. Отже, чи знають чиновники біографію Кравцова та Кравченка і якщо знають, чи вважають доцільними такі призначення?
Як і наші колеги, ці запитання ми адресували у запитах Міністерству інфраструктури та, власне, Дунайському пароплавству - чекаємо на відповіді. Моряки пароплавства, наразі, побоюються: чи не стане така кадрова політика початком нової корупційної історії.
по теме
"Торгівля посадами" в Офісі президента: САП розпочала кримінальне провадження
Правоохоронці мають з'ясувати, чи була "торгівля посадами" з боку керівництва Офісу президента України. Підстава - звернення нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса, який заявив про корупційні злочини
Скандал на Харківщині: заступника голови ОДА звинуватили в корупції
Нелегальний бізнес - причина недоотримання коштів бюджетом. Такого висновку дійшли на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики
На межі екологічного лиха: у Гостомелі зводиться багатоповерхівка у районі без каналізації, впритул до приватних будинків та церкви
У Гостомелі - будівельний скандал. Місцева влада ініціює будівництво багатоповерхівки просто у дворі селищної ради, впритул до приватних будинків та церкви
Поліція перевірятиме дотримання умов самоізоляції евакуйованими українцями
З обсервації в готелі "Козацький" у центрі Києва втекли кілька людей. Це частина туристів із Індонезії. На порушників чекає адміністративна відповідальність
Центр епідемії коронавірусу на Рівненщині: як живуть жителі села Тинне
Безлюдні вулиці, поля ніхто не обробляє. Ось такий вигляд, з висоти пташиного лету, має нині село Тинне - одне з найбільших на Рівненщині