Поблизу Красногорівки бойовики вели інтенсивний вогонь [ Редактировать ]
Поблизу Красногорівки противник атакував зі 120 мінометів. Ворожі провокації зафіксовані також біля Опитного та Кам'янки. З передової - репортаж Ірини Баглай.
Це відео зняли українські солдати, як тільки втихли ворожі міномети. Зо три десятки мін 120 калібру не просто порозривали землю навколо наших позицій, а й дощенту випалили її фосфором. Такі боєприпаси - запальнички - заборонені міжнародними конвенціями, адже загасити наслідки майже неможливо.
Вогонь бойовики відкрили напередодні, після обіду. Били з кількох вогневих точок. І сьогодні доступ до військових там для журналістів закритий. Обстріл вели по всій лінії фронту - кажуть бійці із сусідніх позицій, - до них теж прилетіло кілька ворожих снарядів.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Сразу стрелковое оружие, потом это переросло в более тяжелый минометный обстрел. По выходу это окраины Горловки с той стороны.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
С РПГ, ВОГи прилетают к нам ежедневно, наблюдаем мы прилеты 120, 82. Идут обстрелы, мы адекватно на них отвечаем.
Тиша на фронті запанувала лише під вечір. Однак попри це загроза залишається. Частка секунди і обачність врятували Сергія від кулі російського снайпера.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Смотрел в бинокль и не видно было, один был выстрел, сильно не высовываем голову - раз посмотрели. Одиночный был выстрел только один, где-то над головой.
Випалювання позицій і прилеглих територій - це сезонна тактика ворога. Таким чином бойовики намагаються не лише завдати збитків, а й розпорошити увагу наших солдатів.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Поле горело, достаточно трассирующей пули прострел и поле сразу горит.
Ще одна хитрість окупантів - вогнем розмінувати сірі зони, щоб потім можна було непомітно наблизитися до наших позицій.
"Таможня", військовослужбовець збройних сил України:
Когда засушливая погода и ветер в нашу сторону, уже какое-то ДРГ, уже легче пройти. Не надо близко подползать уже есть участок, который более менее гарантировано разминированный.
по теме
На Донбасі за добу поранило двох військових
Ще один воїн підірвався на протипіхотній міні. За попередніми даними штабу, міна російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями
Біля Катеринівки на міні підірвався український армієць
Сьогодні вранці в районі Катеринівки, на Луганщині, на протипіхотній міні підірвався український армієць. У тяжкому стані він був госпіталізований
На Донбасі бойовики застосовують заборонені калібри та гранатомети
В українській армії коронавірусу не виявили, 164 військових задля дотримання карантинних заходів на ізоляції. Про це повідомила прес-служба Командування медичних сил ЗСУ
Бойовики на Донбасі заважають роботі ОБСЄ прикриваючись боротьбою із коронавірусом - ЗМІ
Дипломати наголосили, що представники місії мають вільно пересуватися територією України. І пандемія коронавірусу не має стати приводом обмеження свободи їхнього переміщення та виконання необхідних завдань
На Донбасі загинув український боєць
Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Ще троє армійців були поранені, в одного воїна є бойове ураження