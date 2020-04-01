В Испании трое из пяти членов технического комитета по борьбе с коронавирусом заражены Covid-19. Об этом сообщает El Correo.

По словам главного комиссара Национальной полиции Хосе Гарсия Молина, заместитель главы полиции Хосе Анхель Гонсалес получил положительный результат теста на коронавирус.

Положительный диагноз также был поставлен замглаве Гражданской гвардии Лаурентино Сенье и директору координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симону.

Отметим, что всего в техническом комитете находятся представители пяти ведомств - Министерства здравоохранения, Национальной полиции, Гражданской Гвардии, Вооруженных сил, Министерства транспорта.

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