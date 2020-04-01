Во Львовской области зафиксированы еще 13 новых подозрений на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Сообщается, что во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 74 человека. У семи пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Четыре человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. А одна пациентка выздоровела.

"На самоизоляции находятся 122 человека. За все время выписаны - 99 пациентов. Состояние всех госпитализированных - средней тяжести или близкий к удовлетворительному. У 5-ти пациентов состояние тяжелое. Один пациент на аппарате ИВЛ", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что во Львове ужесточили карантинные меры.