Министр здравоохранения Израиля и его жена заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, стало известно, что у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание Haaretz.
Отмечается, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции.
Министр будет работать в обычном рабочем графике из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Все контактировавшие с министром за последние две недели отправятся на домашний карантин. В частности в самоизоляции окажутся шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.
Ранее мы писали, что в Испании заразились три члена комитета по борьбе с коронавирусом.
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