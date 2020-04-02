В четверг, 2 апреля, стало известно, что у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены был выявлен коронавирус. Об этом сообщает издание Haaretz.

Отмечается, что Лицман и его супруга чувствуют себя хорошо и будут находиться под присмотром в изоляции.

Министр будет работать в обычном рабочем графике из дома в соответствии с медицинскими рекомендациями.



Все контактировавшие с министром за последние две недели отправятся на домашний карантин. В частности в самоизоляции окажутся шеф Моссада Йосси Коэн и глава Совета национальной безопасности Меир Бен Шаббат.

Ранее мы писали, что в Испании заразились три члена комитета по борьбе с коронавирусом.