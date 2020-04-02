З 27 по 30 березня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.

40% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна.

17% опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна.

17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, шо не успішна.

В оцінці успішності влади у справі вирішення конфлікту на Донбасі 12% опитаних думають, що влада успішна, а 70% - що не успішна.

Боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна: так думають 75% учасників дослідження, бачать успіх 10%.

Більшість українців не бачить просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ: так думають 65% респондентів, відзначають успіх тільки 9%.

62% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 24% - бачать.

Рівень знання респондентами очільників держави такий: президента Зеленського знають 99% опитаних, прем’єр-міністра Шмигаля знають 49% респондентів, голову Верховної Ради Разумкова знають 70% учасників дослідження, керівника Офісу президента Єрмака знають 44% респондентів, міністра внутрішніх справ Авакова знають 88% опитаних.

До Володимира Зеленського позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому – 48%), нейтрально – 33% (в лютому – 29%), негативно – 21% (в лютому – 24%).

До Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

До Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика (в лютому – 28%), нейтрально – 51% (в лютому – 51%), негативно – 21% (в лютому – 22%).

До Андрія Єрмака позитивно ставляться 6% тих, хто знає політика (в лютому – 12%), нейтрально – 56% (в лютому – 57%), негативно – 38% (в лютому – 31%).

До Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально – 53%, негативно – 35%.

Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% притримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно.

43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, ці заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

Говорячи про проблеми і складнощі, які їх зараз турбують, респонденти найчастіше за все називали такі (можна було обрати до 3 відповідей): переживають за здоров'я близьких – 38%; сильно зросли ціни на продукти харчування – 29%; складно купити засоби індивідуального захисту: маску, рукавички, рідину для дезінфекції – 27%; виникли фінансові труднощі – 20%; побоюються, що не зможуть отримати медичну допомогу в разі необхідності – 20%; респондент сам (сама) боїться захворіти – 12%; постійно переживає через невизначеність ситуації – 12%; потрібно поїхати в інший населений пункт, а транспорт не ходить – 11%; потрібно їздити на роботу, а громадський транспорт майже не працює – 10%; виникли складнощі з купівлею продуктів харчування та необхідних у побуті речей – 6%; респондента відправили в неоплачувану відпустку – 5%; респонденту загрожує втрата роботи – 4%; стало складно вести свою підприємницьку діяльність – 4%.

Тим респондентам, хто має роботу, та є найнятим працівником, ставилось питання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати – 3%; запропонували піти в неоплачувану відпустку – 12%; запропонували звільнитися через скорочення – 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати – 6%; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

43% респондентів більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу; 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

На думку респондентів, найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія – 47%, Іспанія – 23%, Україна – 12%, США – 12% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн)

На думку респондентів, найкраще справляються з епідемією такі країни: Китай – 46%, Німеччина – 9%, Білорусія – 7%, Україна – 6%, Південна Корея – 5% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн)

Відповідаючи на питання про те, які країни чи міжнародні організації, можуть найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу, 34% українців назвали Китай; 11% - Всесвітню організація охорони здоров'я; 10% - Європейський союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організації не зможе цього зробити.