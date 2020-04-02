В Одесской области на станции "скорой" в Подольском районе, врачи выезжают к пациентам на старых дырявых авто и почти не имеют средств защиты. Об этом сообщает "Думская".

"Один защитный костюм на четверых фельдшеров. Этот костюм одноразовый, его нельзя обрабатывать, нельзя стирать", - сказала одна из сотрудниц.

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Автомобили "скорой" часто ломаются, и большинство уже давно нужно списать, говорят водители, показывая дыры в полу.

"Машины работают круглосуточно, ломаются часто. Мы делаем все, что в наших силах, стараемся помочь людям, но нам не дают даже никаких средств защиты", - сказал один из шоферов.

Главврач станции "скорой" рассказал, что средства защиты они получили, но их слишком мало.

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