В Днепре заранее выкопали сотни могил для жертв коронавируса. В сети появилось видео с места событий. Его публикует телеграм-канале "Политика Страны".

"Сегодня мэр Днепра Филатов заявил, что город закупил тысячу плотных пластиковых мешков для хранения тел, погибших от коронавируса, а также подготовил 600 могил для возможных жертв Covid-19, хоронить людей будут в закрытых гробах. По словам Филатова, выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - говорится в сообщении.

В то же время, сам мэр города сделал публикацию на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что по состоянию на 18:00 2 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, на Лесном кладбище Киева вместо центральной аллеи сделали огромный сектор, поделенный на сотни участков для захоронения. По словам работников, все эти места уже раскуплены.