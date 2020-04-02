Черновицкая область закрывается [ Редактировать ]
С пятницы, 3 апреля, в Черновицкой области вводят особый режим въезда-выезда. Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук в Facebook.
"Сегодня с 00:00 будет введен режим запрета въезда и выезда с области", - написал он.
Исключения сделают для грузового и транзитного транспорта, а также транспорта учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области.
Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.
Срок действия ограничений не уточняется.
Как сообщалось, по состоянию на утро 2 апреля в Черновицкой области были зарегистрированы 143 случая заражения коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске у 10 больных пневмонией нашли коронавирус. Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.
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