Реализация Антикризисного плана ОПЗЖ позволит подготовиться к пику эпидемии - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Реализация Антикризисного плана ОП-ЗЖ позволит медикам подготовиться к пику эпидемии. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.
"Эпидемия коронавируса показала, что наша медицина не готова к массовым случаям заражения. И в ситуации, когда вместо того, чтобы обеспечить защиту медиков, подготовить больницы, чиновники за границу маски продавали, а не закупали тесты. Время было упущено, так что карантин был оправданной мерой. Поэтому мы рассматриваем его как возможность успеть подготовить лечебные учреждения и медицинский персонал – обеспечить медицинскими препаратами, привезти оборудование, поднять зарплату врачам, остановить второй этап так называемой медреформы", - сказал оппозиционный политик.
Юрий Бойко отметил, что говорить о каких-то конкретных сроках действия карантина пока трудно, главное – оградить людей от массового заражения.
"Сейчас сложно сказать, на какой срок продолжат карантин. Но до тех пор, пока мы не подготовим медицину и не поймем, что пик заболеваемости пройден, его отменять нельзя. И каждый человек должен отнестись к этому с пониманием и строго придерживаться карантинных мер", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Оппозиционная платформа - За жизь" разработала Антикризисный план действенных мер для комплексной защиты врачей, социальной помощи гражданам и поддержки национальной экономики. В частности, предлагается сократить расходы на чиновников и силовиков, заморозить финансирование неприоритетных статей бюджета на сумму более 130 млрд грн. Увеличить финансирование медицины на 100 млрд. грн., программ социальной защиты граждан - почти на 90 млрд грн., поддержку экономики и регионов – на 25 млрд грн. и многие другие антикризисные меры.
Этот план с общим бюджетом более 210 млрд грн. позволит не только поддержать сейчас медицинскую отрасль, но и сохранить рабочие места, не допустить кризиса в экономике.
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