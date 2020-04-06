Ринат Ахметов тільки завдяки березневому зростанню ціни на електроенергію "відбив" усю суму, яку виділяв на боротьбу з коронавірусом - пише народний депутат VІІІ скликання Верхної Ради Вікторія Войціцька у своїй колонці в "Економічній правді".

"Державне підприємство "Оператор Ринку" опублікувало сьогодні дані по ціні електроенергії за березень: в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України ціна електроенергії у березні зросла на 11,24%. В останні дні березня на "ринку на добу наперед" ціна стрибнула на 22%. А відносно середньої ціни лютого таке зростання склало аж 37%. І це й той час, коли у Європі ціни на електроенергію знижувалися" - відзначає політик.

"Станом на сьогодні в Україні на "ринку на добу наперед" ціна електроенергії на 35-135% вища, ніж у сусідніх європейських країнах. Ще більш показова ситуація у країнах північної Європи, у зоні так званого Nord Pool. Щодо північноєвропейських країн ціни в Україні є вищими на 700-900%!

Таким чином, агресивний політичний лоббізм ДТЕКу Ахметова знову приніс очікувані та логічні результати: біржова ціна електроенергії в Україні стала найвищою у Європі, а може і у всьому світі. Першими це на собі відчують непобутові споживачі: школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, заводи, фабрики тощо.Це означає інфляцію, здорожчання всіх товарів та послуг, зниження конкурентоспроможності української економіки на зовнішніх ринках. З часом таке підвищення тарифів, безумовно, докотиться і до населення", - прогнозує екс-депутат.