"Опозиційна платформа - За життя" вимагає збільшити фінансування української медицини і призначити гідні зарплати лікарям - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Світ сьогодні відзначає день здоров'я. Він присвячений медпрацівникам, які щодня рятують людські життя. В умовах пандемії - їхня робота стала особливо важкою та важливою, - заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
На думку політика, найкращим привітанням стануть зміни до бюджету, які має ухвалити парламент, аби збільшити фінансування медичної сфери і призначити гідні зарплати лікарям.
Чи справляється медицина з епідемією і чи задоволені перебігом медреформи?
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Мы, действительно, празднуем или отмечаем День здравоохранения в особой обстановке: когда медицина у нас оказалась на переднем плане борьбы с эпидемией, медики сегодня - что солдаты, им особая честь и слава. Потому что, не дай Бог что случится с каждым из нас, если кто-то заболеет - то обращаемся к ним, и они несут на себе основной удар вот этой эпидемии, по борьбе с ней.
Конечно, мы категорически против той реформы которая была задумана предыдущей исполняющей обязанности министра, и которая привела к тому, что медицина оказалась не готова к эпидемии и оказалась разрушена.
Мы сделаем все, чтобы поддержать наших медиков и хочу сказать, что мы гордимся теми медиками, которые сегодня: врачи, медсестры, которые сегодня защищают нас, и всячески им поможем - это наше обязательство, и мы его выполним.
по теме
Допомога благодійників: депутати від "Опозиційної платформи - За життя" передали лікарням Одещини засоби захисту медиків
Депутати облради вважають: те, що лікарні опинилися настільки непідготовленими до пандемії - наслідок невдалої медичної реформи. Мовляв, протягом кількох років реформатори лише знищували українську медицину
Українські медпрацівники отримають потрійний оклад - МОЗ
Потрійний оклад уже за березень мають отримати не лише лікарі, а й усі медпрацівники "швидкої" - серед них: водії швидких і фельдшери
Не допустити національної катастрофи: в "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план подолання епідемії коронавірусу в Україні
"Опозиційна платформа - За життя" пропонує зупинити медичну реформу, надати медичну допомогу усім громадянам, незалежно від того, підписана в них декларація з лікарем, чи ні. Та встановити доплату медикам у розмірі 300 відсотків від зарплатні
"Опозиційна платформа - За життя" закликає внести правки у держбюджет, аби гарантувати допомогу соціально незахищеним верствам населення - Юрій Бойко
Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розкритикував антикризові заходу уряду, наголосивши: урізання витрат в першу чергу вдарить по місцевим бюджетам
Медицина України не готова до епідемії коронавірусу: "Опозиційна платформа - За життя" закликає скасувати скандальну медреформу - Юрій Бойко
Карантин треба продовжити, доки не вдасться підготувати лікарні до масових випадків інфікування на Covid-19, - про це заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко