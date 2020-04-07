Світ сьогодні відзначає день здоров'я. Він присвячений медпрацівникам, які щодня рятують людські життя. В умовах пандемії - їхня робота стала особливо важкою та важливою, - заявив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

На думку політика, найкращим привітанням стануть зміни до бюджету, які має ухвалити парламент, аби збільшити фінансування медичної сфери і призначити гідні зарплати лікарям.

Чи справляється медицина з епідемією і чи задоволені перебігом медреформи?

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":