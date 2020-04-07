После публикации в украинских телеграм-каналах информации о бэк-офисе министра инфраструктуры Владислава Криклия по адресу Рыльского,6, из которого якобы ведется ручное управление министерством, он оперативно закрылся и переехал полным составом по новому адресу, пишет издание ukranews.com.

Теперь, секретный офис министра инфраструктуры находится в бизнес-центр "Панорама", на ул. Большая Житомирская, 20.

Как утверждали СМИ, администрируют различные схемы в бэк-офисе соратники Криклия - Павел Шевченко и Грант Даян.

Кроме того, в телеграм-каналах анонсировано, что будут опубликованы записи встреч Криклия, Шевченко и Даяна с народными депутатами и бизнесменами, на которых обсуждаются различные коррупционные схемы.

Ранее в скандале с "пленками Ермака", которые опубликовал нардеп Гео Лерос, уже упоминался Павел Шевченко. Он фигурирует в разговорах, в частности, в эпизоде с покупкой за 1 млн. долларов должности главы Администрации морских портов Украины.