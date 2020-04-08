Усі хворі навчалися в біблійній школі однієї з релігійних організацій

На Дніпропетровщині за останні дві доби в місті Першотравенськ - офіційно підтвердили 21 випадок зараження COVID-19. Усі хворі навчалися в біблійній школі однієї з релігійних організацій. Зараз вони на самоізоляції. Вже встановили приблизно 600 осіб, з якими вони контактували, усіх - перевіряють. Далі - репортаж з Першотравенська.

Від сьогодні місто Першотравенськ ізолюють. На в'їздах і виїздах розгорнули пункти пропуску.

Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації:

Всі обмеження транспортного руху стосуються всіх засобів автотранспорту, але окремі дозволи будуть надані спеціальнім засобам, які перевозять фармацевтичну продукцію, продукти харчування, працівників стратегічних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.

У самому місті проводять тотальну дезінфекцію. Рятувальники зі спецавтівок розпилюють спеціальний розчин обробляють пішохідні дороги, проїжджу частину, зупинки громадського транспорту, вулиці, подвір'я та під'їзди. А ще ринки і супермаркети.

За минулі дві доби в Першотравенську виявили 21 випадок зараження коронавірусом. Усі інфіковані учасники Міжнародного біблійного коледжу. Уже під час карантину там проводили навчання. Зокрема, 17 березня було масштабне зібрання на нього з'їхалися віряни із шести країн світу - загалом до семисот людей. Фахівці пояснюють, імовірно, тоді й відбулося масове зараження.

Неля Полюхович, начальник відділу санепіднагляду та організації розслідування спалахів ГУ Держспоживпотребслужби в Дніпропетровській області:

Лише одна мешканка Першотравенська, а інші це всі, які приїхали з Росії, Білорусії на цей захід. Вони перебувають і по сей день у Першотравенську. Їх же не можна тепер відправити, вони перебувають тут на ізоляції.

Поліція вже виявила приблизно 600 людей, які контактували з хворими. Усім проведуть ПЛР-діагностику. Через спалах коронавірусу в Першотравенську рятувальники додатково приготували місця для обсервації.

Олег Кушнірук, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області:

Санаторій Славутич, місто Верхньодніпровськ, на 180 ліжок. Санаторій-курорт Орловщина Новомосковський район, село Орлівщина на 263 ліжкомісць.

Загалом на Дніпропетровщині вже лабораторно підтвердили 41 випадок інфікування.