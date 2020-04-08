На карантине: появился сервис, благодаря которому можно подстричься по видеосвязи [ Редактировать ]
Предприниматель Джош Элкин запустил сайт YouProbablyNeedaHaircut.com (название переводится как "Тебе наверняка нужна стрижка"), на котором можно по видеосвязи подстричь себя под руководством парикмахера. Об этом пишет tech.liga.net.
"Кулинарный блогер, телезвезда и бизнесмен Элкин создал удаленный барбершоп, так как сам нуждался в поддержании презентабельного вида во время карантина из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Его сервисом могут пользоваться клиенты и парикмахеры из любой точки мира.
20-минутная "онлайн-стрижка" стоит 18 долларов, 45-минутная - 30 долларов. Также можно с помощью сертификата подарить стрижку другому человеку.
При этом отмечается, что для такой стрижки сначала нужно найти себе ножницы или машинку.
Ранее сообщалось, что в США создан уникальный онлайн-курс. Также читайте о том, что природные парки Европы запустили онлайн-трансляции.
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