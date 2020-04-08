В марте новостные сайты и образовательные порталы для школьников существенно увеличили свои охваты в связи с карантином из-за пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты исследования TNS Ukraine.

Согласно рейтингу, тремя самыми популярными среди украинских пользователей сайтами остаются Google, YouTube и Facebook.

Telegram стали чаще использовать на ПК помимо смартфонов. Это позволило мессенджеру подняться с 51 на 28 позицию.

Официальный портал Кабмина о ситуации с коронавирусом в Украине Covid19.com.ua вошел в топ-100 сайтов "Уанета". Также украинцы стали чаще искать лекарства - в рейтинг попали сайты Apteka911.com.ua и Tabletki.ua.

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