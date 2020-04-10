Во время карантина Группа Метинвест обеспечит продуктовыми наборами ветеранов производства в городах своего присутствия, сообщила пресс-служба компании.

Адресную помощь получат более двух тысяч человек в Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Авдеевке, Каменском, Покровске и Новгородском. На закупку продуктов питания Метинвест выделил 1,2 млн грн.

Наборы передадут тем, кто особо нуждается в поддержке: одиноким людям старше семидесяти лет и людям с инвалидностью. Доставкой займутся волонтеры из молодежных организаций Метинвеста. Это позволит минимизировать контакты с внешним миром и, как следствие, вероятность заразиться.

Каждому человеку домой принесут 30 термопакетов с полностью готовой едой, которую необходимо будет только разогреть. Это вакуумно запакованные продукты, которые не требуют времени на приготовление. В наборы входят различные сочетания всевозможных видов каш с мясом.

"В сложное для Украины время важно направлять ресурсы туда, где они нужны больше всего. Позаботиться о ветеранах производства - идея наших сотрудников, которую мы с готовностью поддержали. Это часть нашей комплексной программы по борьбе с распространением коронавируса. Мы делаем и будем делать все, чтобы помощь была всесторонней: обеспечиваем больницы кислородом, закупаем экспресс-тесты и оборудование для медиков, защитные средства для правоохранителей", - отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, акционер Группы Метинвест Ринат Ахметов направил 300 миллионов гривен на борьбу с COVID-19. Для этого он объединил все ресурсы - благотворительного фонда, ФК «Шахтер», компаний ДТЭК, Метинвест и других активов Группы SCM для помощи Украине.

Фонд Рината Ахметова закупил для всей страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких, анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них, а также средства индивидуальной защиты для украинских медиков.