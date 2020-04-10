Коронавирус любви не преграда: сколько пар поженились и распались [ Редактировать ]
За время карантина в Украине поженились 5138 пар. Об этом сообщает Министерство юстиции.
1,7 тысяч браков распались.
"Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Также проведено 1753 государственных регистраций расторжения брака", - говорится в сообщении.
В Минюсте напоминают, что подать документы на оформление брака и развода в РАГС можно онлайн.
Смотрите также, как пара поженилась во время извержения вулкана.
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