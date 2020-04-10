"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців

Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?