Киевский апелляционный суд за день до начала заседания 8 апреля уведомил Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк, что дело о взыскании $250 млн снято с повестки дня. Однако заседание началось без них. Следующее заседание по этому делу состоится сегодня, 13 апреля.

"…Обращаем внимание, что решение о разъяснении было принято Печерским районным судом города Киева на основании заявления государственного исполнителя, о котором его просил сам ПриватБанк и также судом о рассмотрении дела были уведомлены все надлежащие стороны. В тоже время, соответствующий суд на основании надлежащей компетенции разъяснил резолютивную часть определения об обеспечении иска от 09.02.2017. Вышеупомянутое определение Печерского районного суда города Киева от 09.02.2017 года в деле 757/7499/17-ц еще в 2017 году было оставлено в силе судом апелляционной инстанции, однако до сих пор не исполнено ПриватБанком. В связи с этим правоохранительными органами Украины с мая 2017 года, зарегистрировано несколько уголовных производств (неисполнение судебного решения, которое набрало законную силу).

Также важным считаем отметить, что 19.12.2016 Окружной суд Никосии (Кипр) в иске № 5880/16 удовлетворил заявление 6-ти компаний и запретил ПриватБанку уменьшать / занижать / отчуждать / обнулять / переводить / обременять / видоизменять кредитные остатки на банковских счетах наших клиентов по состоянию на 16.12.2016, то есть до процедуры bail-in.

24.05.2017 Окружной суд Никосии подтвердил решение Окружного суда Никосии (Кипр) в иске № 5880 / 16 от 19.12.2016 и решил оставить принятые меры к концу разрешения спора. Указанное решение Окружного суда Никосии было оставлено без изменений апелляционным судом. Таким образом, деньги на депозитах компаний - наших клиентов не могли быть списаны, так как с 19.12.2016 такие действия запрещены Окружным судом Никосии. Кроме того, правление Национального банка Кипра неоднократно заявляло, что ПриватБанку на Кипре было запрещено списывать какие-либо средства на счетах клиентов банка, в том числе на счетах 6-ти компаний, ПриватБанку было разрешено только насчитывать проценты и выплачивать депозиты.

На Кипре было открыто уголовное производство за попытки должностных лиц Приватбанка и Национального банка Украины списать деньги с депозитных счетов компаний.

Таким образом, приведенные в статье аргументы должностных лиц и адвокатов ПриватБанка, базируются на недостоверных данных, а их манипулятивные утверждения направлены на оказание незаконного давления на судей по делам, связанным с нашими клиентами. Кроме того, хотелось обратить внимание что на заседании в Киевском апелляционном суде 08.04.2020 слушались две апелляционные жалобы (ПриватБанка и государственного исполнителя), а не только исполнителя. При этом Минфин и Приватбанк не явились на это заседания без уважительных причин, хотя были уведомлены о дате и времени заседания", - говорит адвокат, представляющий интересы шести компаний-истцов.

Напомним, что судья Печерского районного суда Киева Пидпалый 25 февраля 2020 года, решая вопрос о разъяснении, по заявлению государственного исполнителя Минюста, постановления об обеспечении иска компаний CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP (английские компании Суркисов), рассмотрение которого остановлено еще в 2017 году, фактически принял решение, которым обязал ПриватБанк выплачивать этим компаниям средства, которые были ними размещены на счетах Кипрского филиала Приватбанка еще в 2012-2014 годах, а также проценты, которые по условиям таких договоров должны были начисляться с момента заключения депозитных договоров до 17 февраля 2020 года - это более $200 млн.