Верховна Рада ухвалила антикризові зміни до бюджету 2020. Суттєво скоротили фінансування фонду боротьби з коронавірусом, та трохи збільшили видатки на регіональний розвиток. Детальніше про основні зміни кошторису - дивіться далі.

Новий варіант бюджету презентує прем'єр-міністр, за три хвилини намагаєтеся окреслити всі зміни до головного кошторису. Та й говорить лише про збільшення фінансування багатьох програм.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Підтримка лікарів, закупівля медичного обладнання, видатки міністерству охорони здоров'я планують збільшити на 2,4 мільярда гривень. Загалом, разом з іншими видатками фінансування медицини збільшиться фактично в півтора рази. Паралельно ми маємо подбати про пенсіонерів та найвразливіші верстви населення.

Гроші заберуть з культури, освіти та науки. Зменшать і фінансування міністерства розвитку громад та територій, а також економіки та розвитку торгівлі.

Олександр Трухін, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Зменшено видатки, щодо фонду боротьби з COVID-19 до 64,7 млрд гривень. Також міністерству охорони здоров'я надано прямі субвенції 15,8 млрд гривень для зарплат медичних працівників. Міністерство соціальної політики у сумі 10,6 млрд гривень для здійснення виплат пенсіонерам та іншому населенню. Вважаємо цей проект бюджету збалансованим.

Але і такий розрахунок не до душі народним обранцям. Нарікають, що фінансування силовиків збільшили майже на 200 мільйонів, натомість зменшили видатки на школи аж на 1 млрд грн.

Володимир Цабаль, народний депутат, фракція "Голос":

Тому що одним видатки зняли, а іншим - збільшили. Збільшили для фінансування МВС на 195 млн грн, зменшили фінансування найменш спроможних шкіл на 1 млрд грн. Залишили дотації агрохолдингам, але зменшили фінансування на третину на освіту, науку і на інші речі. Ми забрали 21 млрд грн з міст і ОТГ.

Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Європейська солідарність":

Законопроект від уряду - це законопроект одного кварталу урядового. Він же 95 і охорони. Чому я так можу сказати? У влади гроші не забираються. Суддям гроші додаються мільярд гривень плюс, а замість того, щоб затягувати паски, влада затягує пасок на шиї культури, освіти, місцевого самоврядування.

А ще урядовці записали в доходи бюджету транш від МВФ, який поки навіть не виділили Україні. Адже "антиколомойський" закон про банки, ухвалення його вимагав Фонд, заблокований 16 тисячами поправок. Втім за зміни до бюджету 2020 голоси знайшлися.