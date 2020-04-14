В Україні скасували постанову про відкриття ринків під час карантину [ Редактировать ]
Від сьогодні втрачає чинність постанова про відкриття продуктових ринків під час карантину, - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, ті базари, які почали відкривати, діяли з численними санітарними порушеннями, що неприпустимо під час карантину.
Нагадаємо, постанову про часткове відкриття ринків ухвалили 30 березня.
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