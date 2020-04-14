Від сьогодні втрачає чинність постанова про відкриття продуктових ринків під час карантину, - про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, ті базари, які почали відкривати, діяли з численними санітарними порушеннями, що неприпустимо під час карантину.

Нагадаємо, постанову про часткове відкриття ринків ухвалили 30 березня.