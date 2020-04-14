В случае отсутствия премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля его полномочия исполняет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом говорится в постановлении №274 от 25 марта.

"Установить, что в случае отсутствия премьер-министра его полномочия осуществляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - говорится в документе, который определил вопросы, находящиеся в компетенции вице-премьеров.

В случае отсутствия по уважительным причинам Резникова, его полномочия исполняет вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, в случае отсутствия Пристайко - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в случае отсутствия Федорова - Резников.