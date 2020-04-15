У зоні ООС поранено українських бійців [ Редактировать ]
Троє українських бійців зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів на сході країни. Противник 9 разів порушував режим тиші. Окупанти атакували позиції ООС з гранатометів та стрілецької зброї.
Ворожу активність було зафіксовано на підступах до Авдіївки, Пісків та Красногорівки поблизу Донецька, а також біля Павлополя - на півдні регіону.
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