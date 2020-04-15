В Украине ужесточат карантин [ Редактировать ]
В Украине снова ужесточают карантин. Так, закрывают еще 10 пунктов пропуска на государственной границе. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил внести в повестку дня распоряжение о закрытии пунктов пропуска.
Фактически закрываем плюс 10 пунктов пропуска на границе для того, чтобы минимизировать сообщение. Там, насколько мы знаем, максимально сократился поток наших граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на период карантина.
Аваков уточнил, что закрываются пункты пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.
Ранее мы писали, от чего будут зависеть сроки карантина по словам Зеленского.
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