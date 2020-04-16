У Верховній Раді депутати збираються на позачергове засідання: що розглянуть [ Редактировать ]
Менш ніж за годину депутати Верховної Ради мають зібратися на позачергове засідання. На порядку денному - внесення змін до регламенту. Зокрема, пропонують застосовувати особливу процедуру для розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких внесено більше 500 пропозицій і поправок.
Так званого закону про банки в планах роботи немає. Останнє позачергове засідання відбулося 13-го квітня. Парламентарі затвердили зміни до державного бюджету. Та створили фонд протидії епідемії.
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