Менш ніж за годину депутати Верховної Ради мають зібратися на позачергове засідання. На порядку денному - внесення змін до регламенту. Зокрема, пропонують застосовувати особливу процедуру для розгляду в другому читанні законопроєктів, до яких внесено більше 500 пропозицій і поправок.

Так званого закону про банки в планах роботи немає. Останнє позачергове засідання відбулося 13-го квітня. Парламентарі затвердили зміни до державного бюджету. Та створили фонд протидії епідемії.