На фронті відносно тихо. Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації вогонь не відкривали.

Минулої доби окупанти тричі атакували позиції армійців. Гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти ЗСУ неподалік Попасної і Кримського на Луганщині та Водяного - на півдні Донеччини. Минулося без втрат серед українських захисників. За даними нашої розвідки, двох окупантів поранено.

У Збройних силах України зафіксовано другу смерть від коронавірусу. Як повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, за добу лабораторно підтверджено ще 5 нових захворілих на COVID-19.