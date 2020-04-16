У ЗСУ зафіксували другу смерть від коронавірусу [ Редактировать ]
На фронті відносно тихо. Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації вогонь не відкривали.
Минулої доби окупанти тричі атакували позиції армійців. Гатили з гранатометів та стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти ЗСУ неподалік Попасної і Кримського на Луганщині та Водяного - на півдні Донеччини. Минулося без втрат серед українських захисників. За даними нашої розвідки, двох окупантів поранено.
У Збройних силах України зафіксовано другу смерть від коронавірусу. Як повідомляє Командування медичних сил ЗСУ, за добу лабораторно підтверджено ще 5 нових захворілих на COVID-19.
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