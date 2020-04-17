Самая маленькая в мире индийская женщина решила призвать своих сограждан придерживаться карантина и не выходить на улицу.

Об этом пишет Hindustan Times.

По их словам, 26-летняя актриса Джоти Амджи стала на капот полицейского автомобиля и призывала индийцев оставаться дома и не выходить на улицу без экстренной необходимости.

Известно, что Джоти Амджи – самая маленькая женщина в мире имеет рост 62,8 сантиметра.

Кроме того, в Индии уже зафиксированы почти 13 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 423 из них закончились летальным исходом.

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