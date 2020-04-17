У п'ятницю, 17 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький розповів про те, як змусити вірян залишитись дома на Великодні свята, а також як має держава реагувати на таку ситуацію.

Головне питання цього і наступного тижнів - Великодні свята. Якщо віряни та священослужителі не дотримуватимуться карантину і збиратимуться на свята у храмах, то можливі нові спалахи коронавірусу і тоді виявиться, що місяць карантину піде прахом. Як на таку загрозу мала б відреагувати держава? Чи достатньо просто вмовляти вірян, щоб залишалися вдома?

У влади є повністю всі важелі в руках для того, щоб закривати не тільки метро і громадський транспорт, не тільки роботу і заклади навчання, але й також і церкви. Тому це дуже дивна система карантину, коли не їздіть, не начайтеся, не збирайтесь, не працюйте, але спокійно ходіть в церкви. Це питання влади. Навіть якщо і церква сьогодні не дослухалась, значить робіть жорсткі міри, тому що ви відповідаєте за здоров'я і життя людей.

Чи вірите ви, що у разі погіршення ситуації з розповсюдженням коронавірусу владі вистачить сили, щоб тримати ситуацію під контролем? Бо зараз і ситуація на кордонах - де поліція просто не може відправити приїжджих до обсервації, і ситуація з порушниками карантину - відверто свідчать про слабкість держави.

Я вірю, що якщо у людей є віра в бога, то вона в першу чергу в душі. Я призиваю всіх людей, не тільки питання влади або священників, зараз не йти на Пасху в цій жахливій епідеміологічній ситуації. Що стосується влади, вона або прийме таке рішення або буде повністю відповідати за той спалах однозначно який буде після Пасхи.

Я не бачу, щоб влада вже справлялась із ситуацією. Я не бачу, щоб влада справилась елементарно із ситуацією спекуляції, яка йде навколо особистої гігієни або продуктів харчування.

Що далі можливо з карантином? Деякі країни вже почали думати про те, як переосмислити або послабити обмеження. Чи може Україна зробити щось подібне? Та коли наша держава зможе послабити карантин?

Всі країни світу зараз, навіть найпотужніші економіки, вони пробують вже знайти середнє між економікою, яка все ж таки помирає і карантином. Це складно, але вони пробують. Ми лише підсилюємо насправді заходи карантину. Я переконаний насправді, що в цьому проста причина: Зеленський спише на карантин провал в економіці, який почався ще далеко до пандемії, в листопаді 2019 року. Це їхня індульгенція.