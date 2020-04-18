На ТИСе прошли обыски - СМИ [ Редактировать ]
В субботу, 18 апреля, на территории украинской компании "Трансинвестсервис" (сокращенно ТИС), которая является оператором грузовых терминалов в акватории порта "Южный", прошли обыски.
По данным телеграмм-канала "Профессор Мориарти", обыски проводят сотрудники НАБУ. "На ТИСе сегодня прошли обыски. Их проводили сотрудники. Эту информацию стараются максимально скрыть, но увы", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что ТИС является не только крупнейшим отечественным оператором грузовых портовых терминалов, но и является собственником развитой обслуживающей инфраструктуры, включая железнодорожную станцию.
ТИС была основана в 1994 году Алексеем Ставницером и Олегом Кутателадзе. Компанией был приобретен у государственного предприятия "Лиман" недостроенный причал № 17, изначально предназначенный для импорта фосфоритов. Причал перестроен из импортного в экспортный и к 1998 году переоборудован для перевалки удобрений.
Позднее компанией ТИС были построены еще 6 причалов, всего на 2018 год их 8. По данным открытых источников, сейчас компания ТИС принадлежит сыновьям Ставницера-старшего Андрею Ставницеру и Егору Гребенникову, а также Кутатеталадзе-старшему и его сыну Виталию. Оперируемые компанией терминалы "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" принадлежит российскому предпринимателю Алексею Федорычеву.
Недавно Андрей Ставницер был назначен президентом Украины Владимиром Зеленским со-руководителем Антикризисного штаба Одесской области по борьбе с эпидемией коронавируса. Однако, на текущем неделе в СМИ появилась информация, что из-за критики работы одесского губернатора Максима Куцего Андрея Ставницера отодвинули от управления штабом.
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