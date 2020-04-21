Новым главой Европейского суда по правам человека избран судья из Исландии Роберт Спано. В должность он вступит 18 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

С 5 мая 2019 года главой ЕСПЧ является судья из Греции Линос-Александр Сицилианос.

Роберту Спано 47 лет, в 1997 году он окончил юридический факультет Исландского университета, преподавал там на должности профессора. Является магистром в области европейского и сравнительного права Оксфордского университета.

В 2009-2013 годы Спано был Омбудсменом в Исландии. В ноябре 2013 года он был назначен судьей ЕСПЧ, а в 2017 году стал председателем его секции. С 2019 года является вице-президентом ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека - международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства - члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ может заниматься как межгосударственными делами, так и жалобами отдельных лиц.

В состав ЕСПЧ Парламентская ассамблея совета Европы избирает на 9 лет по одному судье от каждой страны - члена Совета Европы. Таким образом, в ЕСПЧ 47 судей.