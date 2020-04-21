У Кім Чен Ина серйозні проблеми зі здоров'ям - CNN [ Редактировать ]
У Кім Чен Ина серйозні проблеми зі здоров'ям - повідомляє CNN, із посиланням на джерела в американській розвідці. За їхніми даними, керманичу КНДР кілька днів тому зробили операцію на серці, після неї виникли серйозні ускладнення.
Через це північнокорейський лідер навіть пропустив святкування дня народження свого діда - Кім Ір Сена. Припускають, що до хірургічного втручання призвело надмірне куріння, ожиріння та буцімто перевантаження роботою.
по теме
В Ізраїлі головні політичні суперники об'єдналися через пандемію
За документом, вони очолюватимуть уряд по черзі. Найближчі півтора року посаду прем'єра обійматиме Нетаньягу, потім його замінить Ганц
Коли очікується пік епідемії в Україні
Пік епідемії СOVID-19 в Україні очікують на початку травня. Коли він мине, почнуть запроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки
Ревізія готовності до пандемії: які області не пройшли перевірку
Від оперативних та влучних рішень влади залежить успіх у боротьбі із коронавірусом. Бо пандемія стала іспитом для багатьох чиновників
Бразильський президент вийшов на мітинг проти карантину
Він заперечує небезпеку COVID-19 та звільнив міністра охорони здоров'я, який закликав запровадити соціальну ізоляцію
У Польщі скасують вибори президента через епідемію коронавірусу
Волевиявлення за нового главу держави мало відбутися 10 травня, але парламентарі наполягають, що в країні необхідно зберегти стабільність