У Кім Чен Ина серйозні проблеми зі здоров'ям - повідомляє CNN, із посиланням на джерела в американській розвідці. За їхніми даними, керманичу КНДР кілька днів тому зробили операцію на серці, після неї виникли серйозні ускладнення.

Через це північнокорейський лідер навіть пропустив святкування дня народження свого діда - Кім Ір Сена. Припускають, що до хірургічного втручання призвело надмірне куріння, ожиріння та буцімто перевантаження роботою.