Замминистра Стадный должен интересоваться качеством образования и науки, а не грантами и кредитами - эксперт [ Редактировать ]
То, что в Минобразования считают получение кредитов от международных финансовых организации и раздачу грантов одним из главных приоритетов своего ведомства, свидетельствует о недопонимании чиновниками, которые вышли из грантовой среды, своих основных задач.
Об этом заявил в комментариях журналистам кандидат наук госуправления, экономический эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя слова заместителя министра образования и науки Егора Стадного, о том, что в последние месяцы в ведомстве работают над получением льготного кредита от Всемирного банка, считая это жизненно важным. Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Само название Министерства говорит о том, что там должны заниматься повышением качества науки и образования, а не "перерабатывать" или "осваивать" грантовые и кредитные средства. О кредитах должны беспокоиться Минфин и Минэкономики", - считает эксперт.
Однако, отмечает он, мы все время слышим заявления руководства Минобразования, о деньгах, и гораздо реже о том, над чем они работают, какие программы разрабатывают, что будет делаться для повышения качества образования, как согласовываются школьные программы с тем, что студенты будут изучать в высшей школе.
И это не удивительно: мы имеем дело с командой бывшего премьера Алексея Гончарука, которая перешла в новое правительство - это полностью выходцы из грантовой среды и они рассуждают на темы, которые им ближе всего - гранты и кредиты. "Результат такого подхода продемонстрировали телеуроки, где учителя спокойно помещают белых медведей на Южный полюс, Ивана Грозного отправляют на войну с "ливанским орденом", а Австралию у них омывает Атлантический океан", - подчеркнул Гаврилечко.
Эксперт предостерег от коммерциализации науки, которую может повлечь использование кредитных средств.
"Гранты и кредиты - абсолютно разные вещи. Гранты - это безвозмездная помощь предоставляемая ученым. А кредитные деньги, которые министерство собирается "переваривать", нужно отдавать" за счет бюджета. К тому же, полученные кредиты (а МОН - не бизнес-организация, а центральный орган исполнительной власти) - это возможное основание для роста стоимости обучения на коммерческих отделениях государственных ВУЗов", - считает он.
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