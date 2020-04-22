Загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 25 мільйони людей. Померли - близько 180 тисяч, одужали майже 700 тисяч осіб. Найбільше заражених у США - понад 800 тисяч. В Іспанії 204 тисячі.

Позитивна тенденція спостерігається в Італії там за останню добу хворобу побороли майже три тисячі пацієнтів. Із Франції теж обнадійливі новини. Там 13 день поспіль знижується кількість інфікованих коронавірусом.