Коронавирус "заставил" США подать иск против Китая [ Редактировать ]
Штат Миссури (США) подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить ущерб. Об этом сообщает The Hill.
В штате тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за коронавируса.
Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия.
Вместе с тем, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.
Ранее сообщалось, что коронавирус возник в лаборатории Уханя.
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