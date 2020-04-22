Штат Миссури (США) подал иск против Китая в связи с его реакцией на коронавирус и требует возместить ущерб. Об этом сообщает The Hill.

В штате тысячи людей были заражены, многие умерли, а предприятия малого бизнеса закрываются из-за коронавируса.

Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия.

Вместе с тем, иск Миссури требует официально привлечь Пекин к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии коронавируса и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах границ Китая.

Ранее сообщалось, что коронавирус возник в лаборатории Уханя.