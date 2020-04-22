Народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Качура опубликовал повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады 24 апреля. Так, планируют рассмотреть 11 вопросов.

В частности, 4 проекта постановлений об отмене решения Рады о внесении изменений в регламент Рады и проект постановления об отмене закона о внесении изменений в закон о местном самоуправлении.

Также в повестке дня проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (относительно размера денежного залога).

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Депутаты также рассмотрят проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии, проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно штрафных баллов.

Кроме того, законопроект о внесении изменений в закон о Национальном антикоррупционном бюро относительно оснований увольнения директора бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, два проекта (№3205-Д и №3205-1-Д) закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Проект закона о внутреннем водном транспорте, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопроса сертификации оператора системы передачи) и законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

На втором внеочередном заседании в этот же день планируют рассмотреть один вопрос - проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти, которые привели к значительным потерям доходной части бюджета.

Ранее Верховная Рада назначила министра экономики.