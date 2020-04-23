Президент Украины Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (№ 3279-д), что было одним из условий получения нового кредита от МВФ.

Фактически речь идет о совершенно новом документе, не имеющем ничего общего с действующим законом и с изменениями, которые правительство намеревалось внести в него в предыдущем варианте.

Предусмотрено серьезное ухудшение ряда ключевых бюджетных параметров и показателей. Дефицит госбюджета увеличен в последнем варианте документа, принятого Верховной Радой 13 апреля, с 2,1% до 7,5% ВВП, то есть более чем в три раза. Это существенно выше, чем даже в кризисном 2014 году, когда дефицит составлял 4,7%. Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд грн - до 975,8 млрд - и увеличила расходы на 82,4 млрд грн - до 1 266,4 млрд.

Кабинет министров Украины оценивает потери от кризиса в 510 млрд грн. На эту сумму уменьшен прогноз номинального ВВП в 2020 году - с 4,51 трлн до 4,0 трлн грн. Макроэкономический прогноз, на основе которого готовились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП (предыдущий вариант - 3,9%). МВФ же гораздо пессимистичнее - падение реального ВВП Украины может составить 7,7% по итогам года. Впрочем, в любом случае эти цифры могут сильно измениться (даже в ближайший месяц-два) - слишком быстро развиваются события.

Инфляция - 8,7%, безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%).

Среднегодовой курс доллара - 29,5 грн по сравнению с 27 грн в действующем бюджете, что означает достаточно серьезную девальвацию гривни к концу текущего года. Соответственно, это ударит по доходам населения, ожидать роста которых в условиях карантина и преодоления его последствий в посткарантинный период не приходится.

Важная особенность принятого бюджета: в условиях неизбежного падения ВВП пополнять доходы бюджета предполагается за счет новых заимствований, внешних и внутренних.

Заимствования на 2020 год запланированы на уровне 642,664 млрд грн против 365,164 млрд грн, утвержденных ранее. Это равно почти 66% от всех доходов госбюджета! Власть продолжает толкать Украину в долговую пропасть.

Причем из общей суммы заимствований 377,6 млрд грн - это внутренние заимствования (58,8%), 265,0 млрд грн - внешние заимствования (41,2%).

Понятно, что в условиях наметившегося с начала года падения реального ВВП и карантина секвестр бюджета был неизбежен. Но призывы власти затянуть пояса относятся лишь к подавляющей части рядовых граждан, сама власть явно экономить не намерена. Вместо обещанного президентом ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе такое ограничение ввели исключительно на период карантина.

Принятый Верховной Радой бюджет имеет ярко выраженный антисоциальный характер, содержит множество антисоциальных "новаций".

Заявления представителей правительства о том, что измененный бюджет направлен на борьбу с пандемией коронавируса, не соответствуют действительности. В принятом бюджете на Фонд борьбы с COVID-19 предусмотрено выделить на треть (на 30,7 млрд грн) меньше, чем планировалось ранее, - не 97,1 млрд грн, а только 66,3 млрд грн. Это более чем скромная сумма в сравнении с расходами на преодоление пандемии в других странах.

Из этих 30,7 млрд грн Минздраву предназначено 15,8 млрд грн, 10,6 млрд предполагается направить в Пенсионный фонд. 7 млн грн дополнительно получит Офис президента (в предыдущем варианте предусматривалось сократить расходы на ОП), миллиард получит судебная система, а 4,9 млрд грн - Фонд регионального развития.

Позитивно можно оценить выделение дополнительных средств Минздраву (хотя и они могут быть бездарно растрачены в ходе продолжающейся медицинской псевдореформы, приводящей к закрытию больниц и увольнению медицинских работников). Кроме того, положительно можно оценить то, что вместо "нулевого" варианта все же предусмотрены отчисления в Фонд регионального развития, правда серьезно урезанные по сравнению с действующим бюджетом.

Позитивно также увеличение бюджетных отчислений в Пенсионный фонд. В правительстве утверждают, что это позволит провести намеченные выплаты в размере 1 000 грн лицам, имеющим пенсию ниже 5 000 грн, увеличение пенсий на 500 грн пенсионерам старше 80 лет, а также индексацию всех пенсий. Специалисты отмечают, что последнее сомнительно, поскольку инфляция может быть гораздо выше прогнозируемых в проекте бюджета 8,7%. В любом случае львиная доля или же все повышение пенсий будет "съедено" инфляцией.

В ситуации, когда миллионы украинцев лишены возможности получать доходы и активно тратят накопления, в бюджете предусмотрено сокращение на 8,24 млрд грн жилищных субсидий и льгот. Как заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики В. Музыченко, речь идет о 15-20% получателей субсидии.

При этом, если в некоторых странах (в частности, во Франции) на период карантина отменили квартплату и оплату части услуг ЖКХ, в Украине отменили лишь уплату пени и штрафов, долг должен быть погашен в полном объеме после окончания карантина.

Среди других антисоциальных новаций - отмена финансирования программы "Доступное жилье" для молодежи. Не забыто и Минобразования - его финансирование сокращено на 1,9 млрд грн - с 44,6 млрд до 42,8 млрд грн, а также урезан ряд образовательных субвенций из госбюджета местным бюджетам на 3,1 млрд грн - с 87 млрд до 83,9 млрд грн. Отменена единовременная помощь молодым учителям в размере 21 тыс. грн.

Список социальных "урезаний" можно продолжать. Но совершенно очевидно, что, вопреки Конституции Украины, действующая власть проводит антисоциальную политику, направленную против интересов абсолютного большинства украинских граждан и углубляющую экономический кризис в стране в ситуации пандемии коронавируса.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"