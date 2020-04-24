Зі стріляниною та гонитвою на Закарпатті затримали дюжину нелегалів. Вони намагалися перетнути кордон зі Словаччиною. Порушників прикордонники виявили під час патрулювання. Вимогу зупинитися ті проігнорували.

Тож службовцям довелося здійснити декілька пострілів у повітря. Усі затримані чоловіки. Документів з собою не мали. Назвалися громадянами Афганістану.

Правоохоронці встановлюють організаторів незаконного переправлення нелегалів через кордон.