Leopolis Jazz Fest перенесли на 2021 год [ Редактировать ]
Известный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, который должен был состояться во Львове в конце июня, перенесли на 2021 год. Соответствующее решение было принято в связи с пандемией коронавируса в мире.
Об этом заявили в пресс-службе фестиваля в Facebook.
"Друзья, нам бы так хотелось встретиться с вами в конце июня во Львове на X Leopolis Jazz Fest, но в связи с ситуацией, сложившейся в мире, мы вынуждены принять ответственное решение и перенести фестиваль на следующий год" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2021 году X Leopolis Jazz Fest состоится 24-28 июня.
"Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами и верим, что практически вся программа 2020 будет реализована в 2021 году". - сообщили организаторы.
К слову, Leopolis Jazz Fest - международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в июне во Львове. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. В 2016 "The Guardian" отметила фестиваль в списке лучших европейских джаз-фестивалей.
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