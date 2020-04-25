Зеленский назначил двух глав РГА в Донецкой и Винницкой областях [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых руководителей двух районов в Донецкой и Винницкой областях. Об этом говорится в соответствующих распоряжениях, опубликованных на сайте главы государства в пятницу, 24 апреля.
Распоряжением № 298/2020-рп председателем Жмеринской районной государственной администрации Винницкой области назначен Николайчук Святослав Владимирович.
Руководителем Славянской районной государственной администрации Донецкой области стал Терещенко Андрей Валерьевич. Об этом говорится в распоряжении № 299/2020-рп.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА.
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