В Нидерландах норки заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает Reuters.
У животных наблюдаются проблемы с пищеварением и дыханием. Предположительно, норки заразились от работников фермы.
Чтобы предотвратить распространение вируса, на зараженных фермах объявили карантин: запрещено приближаться к ним ближе, чем на 400 метров, животных и навоз нельзя вывозить за пределы фермы. На предприятиях, расположенных в южной провинции Северный Брабант находятся около 20 тысяч норок, которых выращивают для забоя ради шкурок.
Из-за заявления с боку общественности и защитников прав животных, правительство Нидерландов в 2013 году запретило создавать новые фермы по разведению норок. Существующие должны быть закрыты к 2024 году.
В связи со вспышкой заболевания среди пушных зверьков, власти призывают население сообщать о любых других вероятных случаях заболевания у животных.
По последним данным, в Нидерландах коронавирусом заразились около 37,8 тысячи людей, из них более 4,5 тысячи скончались.
Напомним, ранее в мире уже фиксировали единичные случаи заболевания животных коронавирусом. Как писали "Подробности", инфекцию диагностировали у тигра в зоопарке Нью-Йорка.
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