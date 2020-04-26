34 роки тому на Чорнобильській АЕС стався вибух: хронологія подій [ Редактировать ]
34 роки тому на Чорнобильській атомній електростанції вибухнув четвертий реактор. Аварію досі вважають найбільшою за всю історію атомної енергетики. Людські жертви мирного атому, що став смертельним - важко оцінити.
А планета навряд чи колись зможе загоїти рани, заподіяні екології. Бо отруєне радіацією повітря тоді розійшлося не лише Україною, а Європою. Якою була хронологія тих страшних подій? - дивіться далі.
Найстрашніша розмова 20-го століття. Перша година ночі двадцять шостого квітня 1986 року. Тоді з різницею у дві секунди сталися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Внаслідок чого в повітря потрапило в 40 разів більше ізотопів, ніж під час вибуху в Хіросімі.
Сумнозвісний четвертий енергоблок запустили за три роки до аварії. На той час Чорнобильська АЕС була стратегічно важливим об'єктом, адже виробляла 10% електроенергії тодішньої УРСР. Трагедії передував експеримент - як довго станція зможе виробляти електрику, якщо заглушити реактор. Саме порушення регламенту випробувань радянський суд визнав прямою причиною аварії. Та на думку ядерників, до катастрофи призвели численні недоліки в конструкції реакторів такого типу, а головне - злочинне небажання радянської влади визнавати помилки.
В результаті мирний атом приніс смерть. За офіційними радянськими даними, кількість жертв аварії - 31 одна людина. Це співробітники станції та пожежники, які першими приїхали гасити енергоблок. Влада якомога довше намагалася приховати трагедію, тож на травневі демонстрації того року по всьому Радянському Союзу вийшли тисячі людей. Справжня кількість жертв Чорнобиля - сотні тисяч чи мільйони. Чорнобильський атом, що потрапив у повітря, ґрунт і легені людей, і досі забирає життя. І реальної цифри, як і того, як аварія вплинула на екологію всієї планети, - досі не знає ніхто.
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