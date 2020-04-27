Посольство США опубликовало ответ на наше обращение, адресованное президенту Зеленскому, относительно работы в Украине 15 военных биолабораторий, контролируемых Пентагоном.

Эта жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями заслуживает лишь презрения. Точно так же, как презрения заслуживает позиция украинской власти, которая не хочет открыть народу правду, опасаясь разгневать "вашингтонский обком", осуществляющий внешнее управление Украиной.

В своем заявлении Соединенные Штаты признают, что Минобороны США работает совместно с правительством Украины над обеспечением консолидированного и защищенного хранения (то есть хранением, сбором и транспортировкой) возбудителей болезней и опасных химических веществ. Этим же заявлением США подтверждают свою цель: проведение биологических исследований.

Заявление посольства США содержит ссылку на документ на сайте посольства - Biological Threat Reduction Program (Программа по уменьшению биологических угроз). С этим документом связано два интересных факта.

Во-первых, данная страница появилась в сети Интернет впервые 9 апреля 2020 года, за 3 дня до регистрации депутатского обращения по поводу биолабораторий, то есть в период, когда наши представители активно собирали информацию об американских биолабораториях и общались с экспертами.

Во-вторых, ссылки с украиноязычного материала ведут на английскую версию документа, хотя на сайте посольства есть и вариант на украинском языке. Украиноязычный документ появился раньше, только в 2017 году на этой странице был другой текст, который сейчас удален, в частности:

Консолідація особливо небезпечних патогенів у сучасних спорудах III-го рівня біобезпеки (одна лабораторія III-го рівня біобезпеки для людських патогенів, і одна лабораторія III-го рівня біобезпеки для патогенів тварин).

То есть в 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум 2 лаборатории III (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто заявляло об этом. Это не является доказательством того, что не было других, более опасных лабораторий, либо же в этих лабораториях не проводились эксперименты с возбудителями максимального уровня опасности, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства США удалить компрометирующую их информацию.

Кроме того, создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США в Украине. Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены в Украине - как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и в сырьевой придаток.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"