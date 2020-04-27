В Лавре подтвердили еще 20 случаев коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки еще у 20 семинаристов Киево-Печерской лавры подтвердили коронавирус. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
"Из мужчин, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирусную болезнь - 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры", - сказал он.
По словам Кличко, одного пациента госпитализировали в Александровскую больницу. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Напомним, по состоянию на 09:00 27 апреля, в Украине зафиксировано 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре ужесточили карантин.
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