В Почаевской психоневрологической больнице количество больных CОVID-19 увеличилось до 36. Об этом сообщает "Кореспондент".

"В Почаевской психоневрологической больницы количество инфицированных коронавируса возросло до 36. Большинство - пациенты-мужчины, которые лечатся в учреждении. Заболело почти все отделения. А женское, где 33 пациентки и расположенном на другом этаже - пока закрыли на изоляцию", - сказано в публикации.

Среди инфицированных - 12 сотрудников больницы и одна женщина-повар, которая раздавала пациентам пищу.

Напомним, что по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксированы 9410 случаев заражения.