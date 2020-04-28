В Почаевской психбольнице массовое заражение коронавирусом - СМИ [ Редактировать ]
В Почаевской психоневрологической больнице количество больных CОVID-19 увеличилось до 36. Об этом сообщает "Кореспондент".
"В Почаевской психоневрологической больницы количество инфицированных коронавируса возросло до 36. Большинство - пациенты-мужчины, которые лечатся в учреждении. Заболело почти все отделения. А женское, где 33 пациентки и расположенном на другом этаже - пока закрыли на изоляцию", - сказано в публикации.
Среди инфицированных - 12 сотрудников больницы и одна женщина-повар, которая раздавала пациентам пищу.
Напомним, что по состоянию на 28 апреля в Украине зафиксированы 9410 случаев заражения.
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