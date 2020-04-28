Сполучені Штати розглядають варіанти відповідальності Китаю за пандемію. Про це заявив президент Дональд Трамп. За його словами, насамперед Вашингтон цікавить відшкодування збитків.

Нагадаю, Німеччина через пандемію коронавірусу вже виставила Пекіну рахунок на 30 мільярдів євро. Своєю чергою, Трамп сподівається на значно більшу суму.

Крім того, президент США додав - Вашингтон проводить власне розслідування щодо епідемії у Китаї. Зокрема, під сумнів ставлять походження вірусу та реальність даних щодо кількості інфікованих у Китаї.