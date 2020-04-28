Олимпиада может не состояться и в 2021 году/ Фото: rbc.ua

Если вакцина от коронавируса не будет найдена, то существует вероятность, что Олимпиада, перенесенная на 2021 год, будет отменена. Об этом заявил глава Японской медицинской ассоциации Йошитаке Йококура, пишет xsport.ua.

Йококура объяснил, что проведение Олимпийских Игр в следующем году будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса на тот момент.

Читайте также Світ у пошуках вакцини: ліки від коронавірусу почали тестувати на людях

"Мое мнение таково, что Токио будет сложно принять Игры, если не будет разработана эффективная вакцина.

Глобальное состояние инфекций в это конкретное время будет ключевым вопросом. Будет трудно, даже если ситуация в Японии улучшится, если инфекции будут продолжать распространяться за границу", - сказал он.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться в июле 2020 года, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Токио отмечен резкий скачок коронавирусной инфекции.