Многие проблемы медицины, которые всплыли в связи с пандемией коронавируса, были заложены самой властью, которая недодавала средства на здравоохранение. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя данные Госказначейства по выполнению госбюджета в первом квартале.

Политик отметил, что по итогам первых трех месяцев госбюджет недобрал 27,6 млрд плановых доходов, что составляет 11,6% от общей суммы. Причем львиная доля недобора - 26,5 миллиарда - приходится на налоговую и таможенную службы.

"Власть в течение полугода наблюдала за бюджетным кризисом, происходившим по вине фискальных органов, не предпринимая никаких действий. Поэтому вина за бюджетный кризис, начавшийся ещё до карантина, лежит на правительстве в целом - как старом, так и новом", - заявил народный депутат.

По его словам, недофинансирование целого ряда бюджетных направлений стало логичным следствием провала с наполнением доходной части.

"Однако и в этом случае приоритеты расставлялись неверно: медицина в первом квартале была недофинансирована на 18% по общему фонду госбюджета, причём в марте, когда уже был введён карантин, недостача средств по этой статье расходов даже увеличилась по сравнению с предыдущими двумя месяцами", - сообщил Сергей Лёвочкин.

Политик убежден, что Кабмин полностью так и не осознал, какие статьи бюджета должны в нынешних условиях финансироваться в первую очередь. Поэтому, помимо медицины, в первом квартале оказалась недофинансированной на 6,8% (5,6 млрд гривен) социальная защита населения на 6,8%, на 23% (1,2 млрд) - поддержка экономики.

"Хотя в связи с эпидемией и кризисом должно быть все наоборот – эти расходы следует финансировать в приоритетном режиме, как минимум соблюдая план, не говоря о его увеличении. Так поступают все страны, у которых есть профессиональное правительство", - сказал он.

"Хуже всего то, что и в новом варианте бюджета эти приоритеты не обозначены. Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает на принятии изменений в госбюджет, которые записаны в нашем Антикризисном плане. Иначе его недовыполнение по итогам следующих кварталов окажется ещё более катастрофическим, чем в первые три месяца", - резюмировал народный депутат.