Возможность совершения групповых аудио- и видеоконференций появилась в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет internetua.com.

По данным Hi-tech, разработчики тестировали эту функцию в течение недели. Теперь принять участие в групповом звонке смогут до восьми человек. Раньше стать участниками конференции могли не более четырех человек.

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Для того чтобы совершить групповой звонок, нужно нажать на кнопку звонка, выбрать формат конференции и добавить участников.

"При этом у всех приглашенных пользователей приложение должно быть обновлено до последней версии", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Facebook запускает сервис групповых видеозвонков.

Также сообщалось, что тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ.