В Луганской области неподалеку от участка разведения №2 "Золотое" погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алексей Лисин. Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр.

"На Луганщине во время обстрела снова погиб наш боец ​​- солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда.

Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине, что в Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года.

Присоединился к нашей бригады в прошлом году, когда мы защищали Авдеевский направление в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщает в своей вечерней сводке штаб Операции объединенных сил, в среду, 29 апреля, противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму.