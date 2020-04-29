На Донбассе погиб украинский боец [ Редактировать ]
В Луганской области неподалеку от участка разведения №2 "Золотое" погиб военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алексей Лисин. Об этом в Facebook сообщает 93-я ОМБр.
"На Луганщине во время обстрела снова погиб наш боец - солдат Алексей Лисин. Вечером 28 апреля, когда Алексей находился на боевом посту, его жизнь оборвал осколок вражеского снаряда.
Боец родом из села Горькое на Гуляйпольщине, что в Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года.
Присоединился к нашей бригады в прошлом году, когда мы защищали Авдеевский направление в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Как сообщает в своей вечерней сводке штаб Операции объединенных сил, в среду, 29 апреля, противник восемь раз нарушил режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму.
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Гибель бойца не подтверждают в штабе Операции объединенных сил. В вечерней сводке сообщается только о трех раненых воинах.
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